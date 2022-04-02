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علامات الحزن والغضب تظهر على صلاح بعد استبداله مع ماني

موعد-مباراة-ليفربول-وواتفورد
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السبت، 02-04-2022 12:01 م

فاز فريق ليفربول على نظيره واتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
أحرز البرتغالي ديوجو جوتا هدف ليفربول الأول من رأسية رائعة في الدقيقة 21 من زمن المباراة.
وأضاف البرازيلي فابينيو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة  89 من ركلة جزاء سددها قوية على يمين حارس واتفورد.
وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا وغادر بديلا لـ ساديو ماني في الدقيقة 69.
وظهر علامات الحزن والغضب على محمد صلاح أثناء استبداله بسبب عدم التسجيل في شباك واتفورد، وأيضا تأثره بضياع حلم التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر.
 

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