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بنسبة 60%.. محمد صلاح يغادر ليفربول إلى هذا النادي الكبير

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الثلاثاء، 29-03-2022 12:35 م

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن محمد صلاح المرشح الأوفر حظا على طاولة إدارة برشلونة، لتعزيز هجوم الفريق في الموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نسبة انتقال محمد صلاح إلى برشلونة 60 %، مقابل 30 % للنرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بروسيا درتموند، و 10 % للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.
كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، انهيار مفاوضات التجديد بين محمد صلاح وإدارة ليفربول منذ شهر ديسمبر الماضي.
ويرغب محمد صلاح في رفع راتبه الأسبوعي من 200 ألف جنيه إسترليني إلى 450 ألف للموافقة على تجديد عقده، وهو ما رفضته إدارة الريدز بسبب سقف الرواتب “حسبما أكدت تقارير صحفية إنجليزية”.
 

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