السبت 02 أبريل 2022
توقيت مصر 13:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. ليفرول «صلاح» و واتفورد

كلوب يكشف عن موقف مؤثر من «ماني» تجاه « صلاح» بعد التأهل لكأس العالم

رئيس اتحاد الكرة: الفيفا تحرك ضد السنغال ونثق في إعادة المباراة

بعدما تناول «الحبة».. وفاة عريس في ليلة الدخلة

خدشت شرفه.. محاكمة فتاة إماراتية أرسلت صورة صادمة لشاب

مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. وكهربا يرد بصورة «مستفزة»

تهز دولة عربية.. يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في يوم زفافها على شاب آخر

مشروب رمضاني شهير خطر جدًا على مرضى الضغط والكلى

لماذا يجب تناول التمر قبل شرب الماء على الإفطار؟

شاهد ماذا فعل ليفربول لمواساة صلاح وتخفيف حزنه

ADS
 

شاهد ماذا فعل ليفربول لمواساة صلاح وتخفيف حزنه

image
صلاح
Native
Teads
السبت، 02-04-2022 09:47 ص
لتخفيف حالة الحزن الشديدة التي يعيشها محمد صلاح، قائد المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي بعد فشل المنتخب بالوصول إلى نهائيات كأس العالم بالخسارة أمام السنغال، نشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الصور المتعلقة بصلاح، وكانت البداية عندما كتب الحساب منشورا بعنوان «عاد الملك»، في أول صورة مران للنجم المصري عقب مباراة مصر والسنغال.
ويأتي تكريم صلاح نظرا لمشواره المميز مع الفريق الإنجليزي. حيث وضع النادي له لوحة فنية رائعة داخل آنفليد، الخميس 31-3-2022، وقالت الصفحة الرسمية لموقع ليفربول على صور محمد صلاح: «لوحة فنية فائقة الجمال.. تحية عظيمة للملك محمد صلاح في آنفليد رود».
 

إقرأ ايضا

موعد-مباراة-ليفربول-وواتفورد

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» و واتفورد في الدوري الإنجليزي

download

رئيس اتحاد الكرة: الفيفا تحرك ضد السنغال ونثق في إعادة المباراة

1674852_0

مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. وكهربا يرد بصورة «مستفزة»

أخبار متعلقة

Mohamed_Salah_2018

شاهد أول ظهور لـ صلاح بعد الهزيمة من السنغال.. كلمات مؤثرة وتلميح بالاعتزال

177-095847-mohamed-salah-laser-senegal-world-cup_700x400

رسميًا.. أول تحرك من «كاف» لبحث إعادة مباراة مصر والسنغال

6244285b4c59b7496c683eb6

فيديو .. صلاح انهار من البكاء داخل غرفة الملابس وتعرض للاعتداء

medium_2022-03-28-4761887e6e

رئيس اتحاد الكرة يوضح حقيقة اعتداء جماهير السنغال على لاعبي المنتخب

62429aa84c59b764ee3698ce

شاهد لحظة رد مصطفى محمد على هجوم جماهير السنغال على صلاح

Capture

مدحت شلبي معلقًا.. موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة