شاهد ماذا فعل ليفربول لمواساة صلاح وتخفيف حزنه

السبت، 02-04-2022
09:47 ص
لتخفيف حالة الحزن الشديدة التي يعيشها محمد صلاح
، قائد المنتخب
المصر
ي وليفربول
الإنجليزي بعد فشل المنتخب بالوصول إلى نهائيات كأس العالم بالخسارة
أمام السنغال
، نشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
عددا من الصور المتعلقة بصلاح
، وكانت البداية عندما كتب الحساب منشورا بعنوان «عاد
الملك»، في أول صورة مران للنجم المصر
ي عقب مباراة مصر
والسنغال
.
ويأتي تكريم صلاح
نظرا لمشواره المميز مع الفريق الإنجليزي.
حيث وضع النادي له لوحة فنية رائعة داخل آنفليد، الخميس 31-3-2022، وقالت الصفحة الرسمية
لموقع ليفربول
على صور محمد صلاح
: «لوحة فنية فائقة الجمال.. تحية عظيمة للملك محمد
صلاح
في آنفليد رود».