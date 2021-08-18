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ميدو محذرًا من مباراة سيراميكا كليو باترا: الدوري لم يُحسم للزمالك

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ميدو
Native
الأربعاء، 18-08-2021 09:19 ص
كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، كواليس حديثه مع لاعبى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الخروج المبكر من دورى أبطال أفريقيا ورغبتهم فى التتويج ببطولة الدورى.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "خلال حديثي مع لاعبي الزمالك طوال الفترة الماضية رأيت فيهم "تركيز كبير، وكلام قليل" مما جعلهم الآن علي صدارة الدوري عن جدارة واستحقاق ورغبتهم فى الحصول على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم".
وأضاف: "مباراة سيراميكا كليوباترا فى السويس صعبة لأن المنافس قوى واللاعبين لديهم خبرات كبيرة ومدير فني مميز وكل مباريات الدورى صعبة ويجب على جماهير الزمالك تعلم بأنها لم تفز بالدورى حتى الآن".
أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قام بمغامرة فنية فى التشكيل أمام وادى دجلة.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أخشى على الزمالك بسبب التشكيل ولكن كارتيرون غامر على حياته بإحداث ٦ تغييرات أمس أمام وادى دجلة ولكن اللاعبين لم يخذلوه وكانوا مركزين بشكل كبير".
وأضاف: "فى الشوط الأول كان هناك هجمات مرتدة خطرة على الزمالك، ولكن اللاعبين كان عندهم يقين وثقة بالفوز حتى الدقائق الأخيرة، وكارتيرون بعد تسجيل الهدف لعب على الهجمة المرتدة وهو أثبت أنه "معلم" بعدما نجح فى تجهيز جميع اللاعبين".
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء سيراميكا، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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