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بعد الجدل.. ريال مدريد يحسم صفقة انتقال محمد صلاح

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الثلاثاء، 17-08-2021 07:46 م

أكد تقرير إسباني أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو الموسم المقبل.
وذكرت شبكة “ ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل “مؤخرا” بشأن مستقبل النجم المصري، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر  عقب تألق صلاح أمام نوريتش سيتي، السبت الماضي، بصناعة هدفين وتسجيل الثالث: " تمنى أن يشاهدوا ذل ".
وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن تغريدة رامي عباس، كانت بمثابة وسيلة ضغط على إدارة نادي ليفربول، لتجديد عقد النجم المصري، عن طريق إثارة الجدل حول مستقبل اللاعب.
وأشارت الشبكة، إلى أن محمد صلاح ليس ضمن أهداف نادي ريال مدريد، سواء الصيف الجاري، أو الموسم المقبل، حيث أن الاهتمام الرئيسي يتجه نحو كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.




 

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