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ميدو يهاجم «الزمالك» : تفاهات ولازم يتحاسبوا ويعتذروا

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ميدو
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الإثنين، 09-08-2021 04:00 م

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق هجوما حادا إلى مجلة نادى الزمالك نتيجة لما جاء في عددها الصادر مؤخرا.
وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا :" ما صدر من مجلة الزمالك في عددها الأخير لا يعبر عن قيم نادي الزمالك".
وأضاف : “مجلس إدارة الزمالك سيعتذر عن هذه التفاهات وسيتم معاقبة المخطئ.. يجب ان يقوم المسؤولين في الناديين بإبعاد أي شخص يشعل الفتنة في الوقت الحالي.. يجب أن نلعب كرة قدم فقط ونستمتع بها.. لا مجال للفتنة الأن!!”.
على جانب أخر ، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لحين التحقيق معه لتركه معسكر الفريق بدون إذن بعد مباراة غزل المحلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.
ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك مفاجأة قوية لمنافسه حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى عندما يلتقى الفريقان فى التاسعة مساء غدا الثلاثاء بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى.


 

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