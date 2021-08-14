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السبت الناري.. موعد مبارايات اليوم في الدوريات المختلفة

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السبت، 14-08-2021 12:14 م

عادت الحياة من جديد للملاعب المختلفة بعد انطلاق مسابقة الدوري في أوروبا، وبحضور الجماهير.
ويشهد اليوم السبت عدد من المباريات أبرزهم في الدوري الإنجليزي والإسباني.
ونرصد لزوارنا مواعيد مباريات السبت.
الدوري الإنجليزي:

1.30: مانشستر يونايتد وليدز (بى ان سبورت بريميوم 1).

4.00: تشيلسي وكريستال بالاس (بى ان سبورت بريميوم 1).

6.30: نورويتش وليفربول (بى ان سبورت بريميوم 1).

الدوري الإسباني

10.00: ألافيس وريال مدريد (بى ان سبورت بريميوم 1).

الدوري الفرنسي

10.00: باريس سان جيرمان وستراسبورج (بى ان سبورت بريميوم 2).

الدوري الألماني

6.30: بروسيا دورتموند وفرانكفورت.
 

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