بعد تزايد إصابات كورونا..حسم مصير مباراة الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 22-12-2020
03:24 م
المصريون
بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا
المستجد، بين لاعبي الفريقين، طالب البعض بتأجيل مباراة القمة
بين الأهلي والزمالك
المقرر إقامتها 28 ديسمبر القادم، وهو الأمر الذي حسم
ه اتحاد الكرة
.
وأعلن اتحاد كرة القدم، تمسكه بإقامة
المباراة
في موعدها بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى
الممتاز فى موعدها المحدد.
وحسم اتحاد الكرة
الجدل المثار حول إمكانية
تأجيل مباراة
الأهلى والزمالك
بتأكيد إقامتها فى موعدها المحدد 28 ديسمبر الجارى رافضا
التأجيل رغم الظروف الصعبة وانتشار فيروس كورونا.
ويواجه مسئولو اتحاد كرة القدم صعوبة بالغة
بشأن استقدام طاقم حكام أوروبي كبير لإدارة مباراة
الأهلي والزمالك
بسبب اتجاه عدد
من الدول الأوروبية الكبرى إلى الإغلاق التام بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس
كورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.
وبدأ اتحاد الكرة
يفكر في إمكانية إسناد مباراة
القمة
إلى حكم عربي أو إفريقي خلال الفترة المقبلة حال فشل استقدام طاقم أوروبي لظروف
الكورونا حول العالم في الوقت الحالي.
وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى
إمكانية تأجيل مباراة القمة
بين الأهلي والزمالك
بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا
في الوقت الحالى ولكن لم يصدر أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة
بخصوص هذا الأمر .