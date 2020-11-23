إذاعة مباراة الأهلي والزمالك على قناة مصرية

الإثنين، 23-11-2020
02:54 م
المصريون
أعلنت
الهيئة الوطنية للإعلام، عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك
في نهائي دوري أبطال إفريقيا
مساء الجمعة القادمة، عبر قناة مجانية مفتوحة
على التليفزيون الارضي.
ويلتقي
النادي الأهلي ونادي الزمالك
يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً في المباراة النهائية
بالبطولة القارية والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.
وأعلن
الحساب الرسمي لبوابة ماسبيرو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن
نقل مباراة الأهلي والزمالك
في نهائي البطولة القارية عبر قناة تايم سبورت الأرضية
وإنتاج اللقاء بالكامل.
يُذكر
أن الأهلي والزمالك
صعدا لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبتي الوداد والرجاء
من المغرب على الترتيب في منافسات دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.