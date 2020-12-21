قرار عاجل من اتحاد الكرة يحسم الأمر بشأن قمة الأهلي والزمالك

الإثنين، 21-12-2020
03:36 م
المصريون
حسم اتحاد كرة القدم، الجدل المثار بشأن إمكانية إسناد مباراة الأهلى والزمالك
المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى الجولة الرابعة من منافسات
الدورى الممتاز إلى طاقم حكام مصري.
وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية إسناد مباراة القمة
بين
الأهلى والزمالك
إلى طاقم حكام مصرى فى ظل انشغال حكام أوروبا بأعياد الميلاد فى
أوروبا " الكريسماس " خلال الفترة الحالية .
ورفض اتحاد الكرة
فكرة إسناد مباراة القمة
بين الأهلى والزمالك
إلى طاقم
مصرى ، ويتسمك الجبلاية بإدارة طاقم أجنبي كبير للمباراة مثملا كان عليه الأمر فى
الفترة الماضية .
وبالفعل بدأ اتحاد الكرة
فى الدخول فى مفاوضات مع عدد من الاتحادات
الأوروبية لاختيار طاقم حكام قوى يقود القمة
المرتقبة بين الفريقين الكبيرين
الأهلى والزمالك
.