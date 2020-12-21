الإثنين 21 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلي يحسم مشاركة أفشة والسولية في مباراة القمة

كورونا.. الموت يفجع الفنانة سمر مرسي

تفاصيل صادم.. نقل عريس إلى العناية المركزة بعد ساعات من دخلته

بشري سارة من المالية عن تسوية المنازعات الجمركية

تعرف علي شرط أحمد زاهر لمن يريد التصوير مع ابنته

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد في حفل تتويج الملك إليزابيث

كويتي يقتل شقيقته العروس قبل حفل زفافها والسبب صادم

بالفيديو.. حادث يفقد اليوتيوبر أحمد حسن سيارته

قرقاش: حل الأزمة اليمنية في يد هؤلاء

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في المعاملات الصباحية

ADS
 

الأهلي يحسم مشاركة أفشة والسولية في مباراة القمة

download
أفشه والسولية
 
الإثنين، 21-12-2020 12:08 م المصريون

حسم محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعبين محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة، من مباراة القمة، وآخر تطورات حالات الإصابة لدى اللاعبين.
وقال محمد شوقي في تصريحات إذاعية: " هناك حالة قلق شديدة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بسبب كثرة إصابات اللاعبين بفيروس كورونا الفترة الأخيرة ".
وتابع : " سيتم عمل اجتماعات مع اللاعبين فور عودتهم من أجل التحدث معهم على كيفية الحفاظ على أنفسهم بشكل أكبر والالتزام بالاجراءات الوقائية ".
وأضاف : " محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة لا يعانون من أي أعراض بفيروس كورونا ، ولكن هذا لا يعنى سلبية المسحة الخاصة بهؤلاء اللاعبين ".
واختتم : " موقف أجايي من العودة لم يحسم حتى الآن ، ومروان محسن يعاني من شد في العضلة الخلفية لم يشف منه بصورة كلية والجهاز الفني فضل إراحته للمباريات القادمة ".
ويلتقي النادي الأهلي نظيره ساونديب بطل النيجر يوم 23 من الشهر الجاري في ذهاب دور 32 من بطولة دوري ابطال إفريقيا ، كما سيواجه نادي الزمالك يوم 28 من نفس الشهر في بطولة الدوري المصري الممتاز .
 

إقرأ ايضا

صالح جمعة

إسماعيل يوسف يكشف السبب الحقيقي لرفض الزمالك انضمام صالح جمعة له

مروان محسن يبكي

محمد فاروق يكشف عن أغرب ما طبله مروان محسن من موسيماني خلال الساعات الماضية

أبو تريكة

أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح: هذا ما سيفعله ليفربول في صلاح قريبا جدا

أخبار متعلقة

Screenshot_3-12-780x405

3 وعود نارية.. ماذا قال مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي؟

202010110848434843

قرار عاجل من «موسيماني» قبل ساعات من مواجهة الزمالك

شوبير

شوبير يكشف خدعة " موسيماني " التي يجهزها للزمالك في مباراة النهائي الإفريقي

198703

الكاف يعلن شرط تأجيل نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بعد تزايد الإصابات

5fba71624c59b71d9f7346b1

إذاعة مباراة الأهلي والزمالك على قناة مصرية

1-1307762

الكاف يزف بشرى سارة لـ مرتضى منصور