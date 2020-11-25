اتحاد الكرة يعلن صدمة في نتيجة مسحات لاعبي الأهلي والزمالك

الأربعاء، 25-11-2020
08:55 م
محمد فضل - متابعات
أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري
لكرة القدم نتائج المسحات
الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء لأعضاء فريقي الزمالك
والأهلي
طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء
بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.
وجاءت النتائج على
النحو التالي:
الزمالك
: سلبية جميع المسحات
عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما
وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ( الونش ).
الأهلي : سلبية جميع المسحات
عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد
سليمان واليو ديانج .
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي
التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك
المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال
أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شيء مع
معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معهم على مدار الــ48 ساعه الماضية بشان التشكيل الأساسي
ولم يبق سوى مركز وحيد هو محل خلاف حتي الأن.
وسوف ينتظر موسيماني ظهور نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة
القدم للاعبين والجهاز الفني، والتي سيخضعون لها اليوم حتي يخطر لاعبيه بالتشكيل وخطة
المباراة مساء الخميس وقبل مواجهة الزمالك
بـ24 ساعة كاملة حتي يدرس كل عنصر مهام مركزه
بدقه متناهية.
ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي
في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في
المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات
وجونيور أجايي ومروان محسن.