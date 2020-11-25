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قرار عاجل من «موسيماني» قبل ساعات من مواجهة الزمالك

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موسيماني
 
الأربعاء، 25-11-2020 11:50 ص المصريون

اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قرارًا عاجلًا قبل ساعات من خوض مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقرر "موسيماني" فرض العزل الكامل علي لاعبي القلعة الحمراء في معسكرهم المغلق، حيث عقد جلسة مع الجهاز الطبي وفريق التعقيم بهدف دراسة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتي موعد مباراة الزمالك، خاصة بعد عاش المدرب الجنوب أفريقي ساعات من القلق أستمرت حتي فجر أمس ورفض النوم دون الحصول علي نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق وأثبتت سلبية عينة كل اللاعبين في المعسكر.
ومنذ ظهر أمس، نفذ الجهاز الإداري للفريق مجموعة من القرارات لموسيماني كان أولها هو عزل الفريق تمامًا بحيث يتواجد كل لاعب في غرفة منفردة ولا ينزل احد لتناول الوجبات في المطعم ويكون ذلك كل منهم فر غرفته التي يتم تعقيمها ثلاث يوميًا، أحدها خلال المران والثانية خلال المحاضرة التي يلقيها عليهم الجهاز الفني والثالثة في ساعة يقضيها الفريق سويًا في مكان  مفتوح لمنح تسلل الملل للاعبين.

 

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