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بعد الخسارة أمام تونس.. مدرب المنتخب يتخذ قرارًا بشأن لاعبي الأهلي

بعد الخسارة أمام تونس.. مدرب المنتخب يتخذ قرارًا بشأن لاعبي الأهلي

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مدرب المنتخب
الخميس، 14-09-2023 11:23 ص

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر التمسك بكل لاعبيه في معسكر أكتوبر القادم وعدم ترك أي لاعب، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي أخطر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بذلك.
وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "نحن نؤيد قرار فيتوريا بكل تأكيد طالما سيكون لصالح المنتخب المصري".
وأضاف:  "لكن انا ضد من يروج أن السبب في خسارة مصر أمام تونس وديًا هو لاعبي الفريق الأحمر".
وأكمل: "فيتوريا قرر التمسك بلاعبيه الدوليين سواء من الاهلي أو اي نادٍ آخر، وعلى الأهلي أن يعلم ذلك من الآن في ظل مشاركاته الكثيرة".

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