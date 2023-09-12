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محمد صلاح يقو تشكيل مصر أمام تونس

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محمد صلاح يقو تشكيل مصر أمام تونس

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صلاح
الثلاثاء، 12-09-2023 10:14 ص

 

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب تونس، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، والذي يأتي في إطار استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا على تشكيلة منتخب مصر، التي سيبدأ بها مباراة تونس والذي من المتوقع أن يضم كل من:

 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

 

الدفاع: أحمد فتوح، على جبر، حسام عبد المجيد، عمر كمال

خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، حمدي فتحي

 

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

 

 

 

أجواء المرح تسيطر على مران المنتخب

وشهد مران منتخب مصر الوطني الختامي، أجواء من المرح والتفاؤل بفضل مداعبات محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي مع زملائه اللاعبين أغلب فترات المران، وهو ما أضفى حالة من الحماس والجديدة والتنافس الشديد بين اللاعبين.

 

وانتظم محمد صلاح مساء الأحد الماضي في معسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهة تونس الودية المحدد لها مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي.

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