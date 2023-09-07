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"مش قادر اتأقلم".. سيف الجزيري يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

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"مش قادر اتأقلم".. سيف الجزيري يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

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الجزيري وعاشور
الخميس، 07-09-2023 11:20 ص


أكد التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه توقع انتقال إمام عاشور، زميله السابق، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الجزيري، في تصريحات تليفزيونية: “توقعت انتقال إمام عاشور للأهلي، لمست ذلك الأمر من تصرفاته، له الحرية في حياته، عقب انتقاله لنادي ميتلاند الدنماركي تنبأت أنه سيعود على الأهلي، بعد ما عاد لمصر قال لي الدنيا صعبة في الدنمارك وغير قادر على التأقلم”.

وأضاف: “من حديثه معي فهمت أنه لا يفكر في الاستمرار في الاحتراف، الأيام هي التي ستجيب إذا كان إمام عاشور أخطأ بانتقاله للأهلي أم لا بعد عودته من الاحتراف”.

ورحل إمام عاشور عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى نادي ميتلاند الدنماركي مقابل 2 ونصف مليون دولار.

وعاد إمام عاشور إلى الدوري المصري من جديد، بعد مرور 6 أشهر فقط، عبر بوابة النادي الأهلي، بعد شرائه من نادي ميتلاند الدنماركي.

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