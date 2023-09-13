الأربعاء 13 سبتمبر 2023
توقيت مصر 19:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء بفارق كبير عن البنوك

مصر تقدم اعتذارًا إلى الكويت بسبب "خطأ غير مقصود"

شاهد.. أغرب ما فعله ملياردير هندي شهير أثناء مصافحة ولي العهد السعودي

جمع بين زوجتين في ليلة واحدة.. فوقعت الكارثة وماتت إحداهن!

السجن مدى الحياة لمؤذن ارتكب الفاحشة داخل المسجد

شاب يقتل والده ويُمثل بجثمانه في بورسعيد لسبب صادم

بيان هام من الداخلية بشأن الأجانب المقيمين في مصر

رضا عبدالعال يهاجم نجم منتخب مصر: عبء على الفريق

بعد الهزيمة القاسية.. ماذا حدث في مباراة مصر أمام تونس؟

بعد الصفقة.. فرج عامر: "مقدرش أقول للخطيب لأ"

بعد الصفقة.. فرج عامر: "مقدرش أقول للخطيب لأ"

images (3)
الخطيب وفرج عامر
الأربعاء، 13-09-2023 12:03 م

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، عن تفاصيل بيع لاعبين من فريقه إلى النادي الأهلي، خلال الفترات السابقة.
وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “محمود الخطيب، عندما يدخل في أي صفقة مفاوض صعب جدًا، صعب بالأصول، الأهلي عنده أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا، مفيش أي نوع من العاطفة مع الخطيب، في عمله على الإطلاق”.
وتابع: "علاقتي مع محمود الخطيب، منذ سنوات طويلة مقدرش أقول لمحمود الخطيب «لأ» على أي صفقة ولا حسن حمدي، كنت أقدر أقول له كده، ولكن ممكن أقول له إن اللاعب الذي يرغب في التعاقد معه ليس له بديل في سموحة”.
وأضاف: “الأندية الأخرى ممكن أقول لأ، لأن الأهلي له أفضال عليّ، عندما نحتاج أي لاعب الأهلي يوافق على انضمامه لسموحة”.
واختتم: “في بداية الموسم، محمود الخطيب، سأل على صديق أوجولا، وقلت له الفرقة مفيهاش لعيبة غير صديق أوجولا، ولاعب آخر، وهو قدّر ذلك، حيث كان يعتقد أن هذا اللاعب تحت السن”.

إقرأ ايضا

IMG-20230913-WA0013

رضا عبدالعال يهاجم نجم منتخب مصر: عبء على الفريق

IMG-20230913-WA0015

بعد الهزيمة القاسية.. ماذا حدث في مباراة مصر أمام تونس؟

202309081220592059

محمد صلاح يقو تشكيل مصر أمام تونس

أخبار متعلقة

9-60

رسميًا.. تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز

IMG-20230907-WA0022

جماهير الأهلي تهاجم محمد بركات.. وشوبير يعلق

IMG-20230907-WA0023

"مش قادر اتأقلم".. سيف الجزيري يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

IMG-20230905-WA0025

سقوط الخطيب في الجيم وإصابته بجرح قطعي في الرأس

19_2023-638253160337082671-708

كولر يرفض مشاركة إمام عاشور.. والخطيب يخبره بقرب رحيله (تطورات مفاجئة)

IMG-20230831-WA0024

الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات