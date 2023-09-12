رسميًا.. تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز





قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مواجهات الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز فى الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك نظرا لمشاركة نادي الزمالك في ضربة البداية ببطولة كأس الكونفدرالية .

فيما يرتبط النادي الأهلي بالسفر إلي السعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي 17 من الشهر الجاري على أن يعود للقاهرة يوم 18.

فيما يواجه نادي الزمالك فريق أرتا سولار بطل جيبوتي 16 سبتمبر خارج الديار في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مراسم سحب قرعة الدوري المصري موسم 2023-2024، والذي يحمل اسم دوري النيل بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الاستعداد لانطلاق البطولة 18 سبتمبر الجاري.