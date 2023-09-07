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جماهير الأهلي تهاجم محمد بركات.. وشوبير يعلق

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بركات
الخميس، 07-09-2023 12:52 م


علق الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت على هجوم بعض جماهير النادي الأهلي  على محمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف علي المنتخب الأولمبي .
وقال شوبير إنه متحفظ على هجوم بعض جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على محمد بركات بداعى أنه لا يقف إلى جانب القلعة الحمراء.
وأشار شوبير إلى  أن بركات ينفذ اللوائح والقوانين مثل أى شخص يعمل في أى عمل عام وهو أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء عبر التاريخ والهجوم عليه أمر لا يليق.

المنتخب الأولمبي يواجه روسيا للمحليين
ويلتقي المنتخب الأولمبي أمام نظيره الروسي وديًّا في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد السويس في إطار استعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويأمل البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب، لوصول اللاعبين إلى أقصى درجات التفاهم والتناغم بينهما من خلال خوض عدد من المباريات الودية القوية استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

منتخب روسيا يدخل اللقاء بدون خوض اي تدريبات بدنية لوصول بعثة المنتخب متأخرًا مساء أمس الأربعاء.

وشهد المران الختامي  لمنتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب وحرص جمال علام بعد التدريب على لقاء البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب واطمأن منه على آخر الترتيبات للمرحلة القادمة وانطباعه عن المعسكر فى أول ظهور للمنتخب منذ تأهله للأولمبياد وحصوله على الميدالية الفضية فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأشاد جمال علام بمجهودات ميكالي وبصمته الواضحة مع المنتخب، معربًا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأولمبي لإحراز ميدالية لمصر في باريس

قائمة المنتخب الأولمبي بمعسكر سبتمبر
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الخميس الماضي، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادًا لمواجهتي منتخب روسيا للمحليين وعددهم 27 لاعبًا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلًّا من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبد النبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبد الرحمن أجويرو، بلال مظهر.

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