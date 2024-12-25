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مسؤول بالزمالك يسخر من ميشالاك ثم يحذف المنشور

كونراد-ميشالاك
ا
الأربعاء، 25-12-2024 01:19 م

 

 

سخر شريف منير حسن مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك، من البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب في مباراة طلائع الجيش.

وكتب شريف منير حسن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش: “ميشالاك يكمل معايا في إدارة العلاقات العامة أحسن”.

وقام شريف منير حسن بحذف المنشور بعد 3 ساعات تقريبا من نشره عبر فيس بوك، بعد غضب من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والذين طالبوه بحذفه فورًا.

وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

وبهذا التعادل يرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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