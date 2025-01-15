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شاهد.. مشجع زملكاوي يدعو على إمام عاشور من أمام الكعبة.. وشبانة: ربنا استجاب

ننن
ا
الأربعاء، 15-01-2025 12:58 م

 

تعجب الإعلامي محمد شبانة، من قيام أحد مشجعي نادي الزمالك، بالدعاء على إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من أمام الكعبة.

وقال شبانة، في برنامجه على قناة "etc": "رأيت فيديو لمشجع زملكاوي يقف أمام الكعبة ويدعي على إمام عاشور، ومشير الفيديو على صفحته، وبيقول لو كنت تقصد الزمالك باحتفال البالونة ربنا ينتقم منك، ولو بتحتفل مع بنتك ربنا يباركلك فيها ويكرمك".

وتابع: "مشهد غريب أمام الكعبة وشغفك بالزمالك ومحاولة انتقامك من إمام عاشور، أن تتذكر اللاعب أمام بيت ربنا".

وأكمل:" الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية، وضعت صورة إمام عاشور، مع نجوم العالم هذا الأسبوع، ودعوة مشجع الزمالك استجابت وربنا كرم اللاعب، وتم وضع صورته في صفحة كأس العالم عقب الفيديو بيوم، وأنا لو من إمام أوجه الشكر للمشجع".

وواصل:" قصة بالونة إمام عاشور أخدت وقت كبير، والبعض يطالب الميديا بتجاهل بعض الأمور، وعدم إلقاء الضوء عليها، ولكن دور الميديا نقل كل ما يدور للمشجع".


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