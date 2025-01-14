الأهلي يرفض عرض بيع مروان عطية مقابل 150 مليون جنيه







أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقترب من الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عدلي القيعي، ألمح في تصريحاته عن رحيل أكرم توفيق، مثلما سبق وتحدث عن بيرسي تاو".

وتابع:" عدلي القيعي أكد في تصريحاته أن من لا يريد الأهلي ألف سلامة ولا يوجد أحد أكبر من الأهلي، وأنا أعتبر بنسبة 90% أكرم توفيق سيرحل عن الأهلي".

وأكمل:" نادر شوقي، وكيل أكرم توفيق، سيكون له دور كبير في رحيل اللاعب، نهاية الموسم الجاري، والأهلي قادر على دفع 30 مليون جنيه للاعب في الموسم، ولكن سيسبب ذلك أزمة في غرفة الملابس وستكون كارثة في النادي في حالة طلب كل لاعب المساواة مع زميلة عند التجديد".

وأردف:" مروان عطية تلقى عرض للرحل عن الأهلي مقابل 3 مليون دولار، في يناير ومحمد رمضان رفض".

وواصل:" الأهلي رفض مطالب أكرم توفيق، وعرض عليه 14 مليون جنيه في أول موسم للتجديد، مع زيادة مليون في كل موسم".