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بث مباشر.. مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

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السعودية
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الثلاثاء، 22-11-2022 11:48 ص
يقدم موقع المصريون، بث مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ضد الأرجنتين ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 رفقة منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا.
 وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي البث المباشر لمباراة السعودية والارجنتين  وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة عندما ننقل البث المباشر لمباراة السعودية ضد المنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي  وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

وتنقل مباراة الأرجنتين والسعودية عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1،2 الناقل الحصري لكأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قناتي Alkass EXTRA TWO HD، وAlkass EXTRA One HD.

لمشاهدة البث الرئيسي دون تقطيع اضغط هنا

لمشاهدة المباراة اضغط هنا

شاهد البث بالضغط هنا 
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