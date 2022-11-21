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منتخب إنجلترا يقسو على إيران بسداسية

elaosboa84027
انجلترا
Native
Teads
الإثنين، 21-11-2022 03:18 م
حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا بنتيجة 6/2 على منافسه المنتخب الإيراني، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهما، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
وتقدم جود بيلينغهام بضربة رأس في الدقيقة 35 مستغلا كرة عرضية من لوك شاو.
وأضاف بوكايو ساكا في الدقيقة 43 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وعزز رحيم سترلينغ تقدم المنتخب الإنجليزي بالهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من هاري كين.

وانتهى الشوط الأول على تقدم المنتخب الإنجليزي 3/0.

وعاد بوكايو ساكا وسجل الهدف الثاني له والرابع لإنجلترا بطريقة رائعة في الدقيقة 62، قبل أن يسجل مهدي طارمي الهدف الأول لإيران في الدقيقة 65.

وأعاد البديل ماركوس راشفورد الفارق إلى 4 أهداف بعدما سجل الهدف الخامس لإنجلترا في الدقيقة 71 بتسديدة بعدما توغل داخل منطقة الجزاء.
وعمق البديل جاك غريليش جراح إيران بتسجيل الهدف السادس لإنجلترا في الدقيقة 90.
وسجل مهدي طارمي هدفا من ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة امتدت لـ90+13 دقيقة.
وهذه أول مواجهة بين إنجلترا وإيران في التاريخ سواء بشكل رسمي أو ودي.

ورفع الفوز رصيد منتخب إنجلترا إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 25 نوفمبر، ثم مع ويلز يوم 29 نوفمبر.
 

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