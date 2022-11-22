موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

الثلاثاء، 22-11-2022
09:04 ص
يترقب عشاق الكرة العربية ظهر اليوم الثلاثاء مباراة منتخب السعودية
الأول لكرة القدم، أمام نظيره
منتخب الأرجنتين، في مواجهة البحث عن الساحر البرغوث ليونيل ميسي.
وتحظى مباراة الأرجنتين والسعودية
باهتمام كبير، خاصة في ظل الدعم
الجماهيري الكبير المتوقع للمنتخب السعودي الشقيق في المباراة.
ويستهل منتخب السعودية
المشوار في
كأس العالم
قطر 2022، بمواجهة من العيار الثقيل أمام أحد المرشحين للقب، وهو منتخب
الأرجنتين.
موعد مباراة الأرجنتين والسعودية
اليوم الثلاثاء
وتنطلق المباراة بين السعودية
والأرجنتين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند
الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مصر الموافق 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة
2:00 ظهرًا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتأتي المباراة بين السعودية
والأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي بولندا والمكسيك.
وستكون الأنظار في هذه المباراة معلقة على الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يخوض في سن الخامسة
والثلاثين ربما المونديال الأخير في مسيرته، والذى يحمل الرقم 5 للبرغوث مع منتخب
التانجو.
وسيتم بث مشاهدة مباراة السعودية
والأرجنتين اليوم الثلاثاء في مونديال قطر
من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.
وقررت قناتا الكأس وبى ان سبورت إذاعة جميع مباريات المنتخبات العربية وهى
السعودية
وقطر وتونس والمغرب المشاركة فى بطولة كأس العالم
عبر القناة المفتوحة.
بالتردد.. شاهد مباراة السعودية
والأرجنتين في مونديال قطر
ومن المقرر أن تذاع مباراة السعودية
والأرجنتين فى بطولة كأس العالم
2002
مونديال قطر عبر القناة المفتوحة بقنوات :
الكأس المفتوحة تردد
11919 H 27500
"نايلسات"
قناة ( bein sport ) المفتوحة تردد
11054 H 27500
"نايلسات"