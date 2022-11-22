الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
توقيت مصر 11:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تصدرها التريند بسبب مشهد وقُبلة جريئة.. من هي إلهام صفي الدين ابنة أخت إلهام شاهين؟

فيديو صادم من حفل زفاف.. العروس تشرب الحشيش والراقصة حامل في شهرها الأخير

أخصائية تكشف عن علامة غريبة تؤكد حُب المرأة للرجل بصدق

بيان من النيابة بشأن «العروس العذراء».. والعريس يتراجع عن معاشرتها للنجاة من الحبس

إحالة أوراق شقيقين قتلا عشيق والدتهما إلى المفتي

موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

الداخلية تصدر بيانًا بشأن «العروس العذراء» وتكشف مفاجأة

بث مباشر.. مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم

بث مباشر.. مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم (بدون تقطيع)

بعد 10 سنوات في المنفى.. قرار من الرئيس بشأن محمد عثمان الميرغني

ADS
 

موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

مشاهدة-مباراة-السعودية-والارجنتين
السعودية والأرجنتين
Native
Teads
الثلاثاء، 22-11-2022 09:04 ص

يترقب عشاق الكرة العربية ظهر اليوم الثلاثاء مباراة  منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب الأرجنتين، في مواجهة البحث عن الساحر البرغوث ليونيل ميسي.
وتحظى مباراة الأرجنتين والسعودية باهتمام كبير، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع للمنتخب السعودي الشقيق في المباراة.

ويستهل منتخب السعودية  المشوار في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة من العيار الثقيل أمام أحد المرشحين للقب، وهو منتخب الأرجنتين.

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم الثلاثاء

وتنطلق المباراة بين السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مصر الموافق 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي المباراة بين  السعودية والأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي بولندا والمكسيك.

وستكون الأنظار في هذه المباراة معلقة على الأسطورة  ليونيل ميسي، الذي يخوض في سن الخامسة والثلاثين ربما المونديال الأخير في مسيرته، والذى يحمل الرقم 5 للبرغوث مع منتخب التانجو.

وسيتم بث مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء في مونديال قطر من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وقررت قناتا الكأس وبى ان سبورت إذاعة جميع مباريات المنتخبات العربية وهى السعودية وقطر وتونس والمغرب المشاركة فى بطولة كأس العالم عبر القناة المفتوحة.

بالتردد.. شاهد مباراة السعودية والأرجنتين  في مونديال قطر

ومن المقرر أن تذاع مباراة السعودية والأرجنتين فى بطولة كأس العالم 2002 مونديال قطر عبر القناة المفتوحة بقنوات :


الكأس المفتوحة تردد

11919 H 27500
"نايلسات"

قناة ( bein sport ) المفتوحة تردد

11054 H 27500
"نايلسات"
 

إقرأ ايضا

1953367_0

السنغال تسقط بهدفين أمام هولندا

elaosboa84027

منتخب إنجلترا يقسو على إيران بسداسية

يويفا-يرد-على-تصرف-رونالدو-مع-أحد-رعاة-يورو-2020

رونالدو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفاجئًا في قطر.. وهذا ما قاله عن «ميسي»

أخبار متعلقة

1953367_0

السنغال تسقط بهدفين أمام هولندا

elaosboa84027

منتخب إنجلترا يقسو على إيران بسداسية

يويفا-يرد-على-تصرف-رونالدو-مع-أحد-رعاة-يورو-2020

رونالدو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفاجئًا في قطر.. وهذا ما قاله عن «ميسي»

230

قناة مفتوحة.. موعد مباريات اليوم في كأس العالم

S35Re1UKzVu3xH-750x430

خبر سار من «بي إن سبورتس» المفتوحة لعشاق الكرة قبل ساعات من انطلاق المونديال

image

تقارير: غياب ساديو ماني عن المشاركة في كأس العالم