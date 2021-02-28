الأحد 28 فبراير 2021
توقيت مصر 20:09 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية
تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان
الحكومة تؤجل تسجيل الشقق في الشهر العقاري ومقترح بـ1.5%
بث مباشر.. مباراة الاهلى وطلائع الجيش في الدورى
عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان متأثراً بإصابته بـ "كورونا"
ديك يقتل صاحبه بطريقة غريبة
جراحة جديدة.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي
سريلانكا تستجيب لرابطة العالم الإسلامي وتوقف حرق جثث المسلمين
خصم 30% من رواتب الموظفين لصالح «ميزة».. الحكومة توضح
نجل مشاري البلام يخرج عن صمته بعد دفن والده ويهدد بمحاسبة هؤلاء
ADS
الرئيسية
الرياضة
بث مباشر.. مباراة الأهلى وطلائع الجيش في الدورى
الأهلى وطلائع الجيش
الأحد، 28-02-2021
06:42 م
المصريون
يقدم موقع المصريون لقرائه الكرام، بثًا مباشرًا لمباراة تجمع بين الأهلي و
طلائع الجيش
في الدوري المصري الممتاز.
لمشاهدة المباراة اضغط هنا:
لينك احتياطي هنا أيضًا:
Copy
بث مباشر
الاهلى
الدورى المصرى
طلائع الجيش
إقرأ ايضا
حسام البدري يرفض ضم عبدالله السعيد للمنتخب ويضع هذا الشرط
تعرف علي ميعاد مباراة الأهلي و طلائع الجيش .. والقنوات الناقلة
كلوب يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل صلاح من ليفربول
أخبار متعلقة
تعرف علي ميعاد مباراة الأهلي و طلائع الجيش .. والقنوات الناقلة
جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ
قناة عربية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
ميدو يُبلغ موسيماني "سر جوارديولا" الذي سيجعله يفوز على الدحيل بكل سهولة
حسام غالي: أرفض بدء هذا اللاعب أساسيا في مباراة الدحيل .. مستواه سيء جدا
شوبير يعلن تشكيل الأهلي أمام الدحيل: مفاجآت كبرى