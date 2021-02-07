الأحد 07 فبراير 2021
توقيت مصر 13:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية : صلاحية ٣ أشهر لرقم القيد الجمركي المبدئي

برلماني : دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية ويقلل من عجز الموازنة

زلزال قوي يضرب الفلبين

القضاء الإدراي يصدم مرتضى منصور بقرار جديد

شاهد/ أخطر عملية اغتيال لابنة النبي الكبرى.. ماذا فعل الرسول مع القاتل؟

قناة عربية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتُحمل المرأة سبب التحرش

«أبي الطب الإسلامي» في إيران: لقاح كورونا يسبب الشذوذ

النبوي بمنطقة سقارة لتصوير فيلم عن الحضارة المصرية

ترامب يعود لمواقع التواصل بمنصة غريبة

ADS
 

قناة عربية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

الأهلي
الأهلي
 
الأحد، 07-02-2021 11:21 ص المصريون

أعلنت قناة الكأس القطرية بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ الألمانى والمقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات نصف نهائي كأس العالم للأندية عبر قنواتها المفتوحة .
وكانت بى إن سبورت القطرية أعلنت أيضا إذاعة المباراة عبر قنواتها المفتوحة فى مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي والتى تترقب مواجهة الغد العالمية أمام بايرن ميونيخ .
وفى هذا السياق ، كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر كواليس المارد الأحمر قبل مباراة بايرن ميونيخ غدا.
وقال قنديل خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "مسحة كورونا للاعبين الخاصة بمباراة بايرن ميونخ القادمة، جاءت سلبية".
وأشار إلى أن هناك العديد من التفاصيل والاستعدادات لتلك المباراة، وهناك روح وارتفاع كبير في معنويات اللاعبين قبل المباراة.
وأكمل: "طبيعي يكون هناك قلق في المباريات المهمة ومن المتوقع أن يحضر 20 ألف وكلهم إن شاء الله جماهير الأهلي".
وأضاف: "بايرن ميونخ وصل وكان عنده مشكلة واتحلت، وكعادة النادي الأهلي يستعد جيدا ويسعى للفوز، وما نحتاجه هو التوفيق ونتمناها مباراة تليق بالنادي الأهلي واسم النادي الأهلي، وبالنسبة للجمهور لا يتسلم التذكرة قبل عمل مسحة وحصوله على نتيجة"
 

إقرأ ايضا

فريق الأهلي

مدرب ألماني: هذا اللاعب "ثغرة" في بايرن ميونيخ ولو استغله الأهلي سيفوز

مصطفى محمد

حوار غريب بين مصطفى محمد ونائب رئيس جالاتا سراي عن "زوجته"

أبو تريكة

أبو تريكة يكشف عن المفاجأة التي يجهزها يوم مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

أخبار متعلقة

1606512380-89f6664e-cec0-4dcc-9034-7a88460c55e3

تعطل رحلة سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي

RO2YA-12787-2_0

تردد قناة " بي إن سبورت" المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والدحيل

الاهلي وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الاهلى وبيراميدز في الدورى

773478

موسيماني يسخر من الصحفيين: لماذا لم يسألني أحد عن هذا اللاعب؟

970

أحمد حسام «ميدو» يفاجيء الجميع: الأهلي أصبح ليفربول بفضل هذا الرجل

رمضان صبحي

بيراميدز يحسم الجدل حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي بوساطة رجل أعمال مشهور