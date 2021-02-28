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تعرف علي ميعاد مباراة الأهلي و طلائع الجيش .. والقنوات الناقلة
تعرف علي ميعاد مباراة الأهلي و طلائع الجيش .. والقنوات الناقلة
الأحد، 28-02-2021
08:54 ص
أحمد عادل شعبان
يلتقي الأهلي اليوم مع نظيره نادي
طلائع الجيش
في منافسات الدوري الممتاز.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ، وتذاع على قناة بي إن سبورت.
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مصر
المصريون
الاهلى
طلائع الجيش
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