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تعرف علي ميعاد مباراة الأهلي و طلائع الجيش .. والقنوات الناقلة

فريق الأهلي
تعرف علي ميعاد مباراة الأهلي و طلائع الجيش .. والقنوات الناقلة
 
الأحد، 28-02-2021 08:54 ص أحمد عادل شعبان
يلتقي الأهلي اليوم مع نظيره نادي طلائع الجيش في منافسات الدوري الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ، وتذاع على قناة بي إن سبورت.
 

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