جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

الإثنين، 08-02-2021
10:34 ص
المصريون
ينتظر عشاق النادي الأهلي، مباراة تاريخية في الثامنة من مساء اليوم
الإثنين، أمام بايرن
ميونخ بطل أوروبا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية
2021 بقطر.
ووفقًا لجدول بث مباريات شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن مباراة
الأهلي والفريق البافاري سيتم بثها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وبي إن سبورتس
1.
كما ستُنقل المباراة عبر قناتي الكأس القطرية 3، والكأس القطرية 6.
وكان الأهلي نجح في تخطي عقبة الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة، ليصطدم
ببايرن
ميونخ في نصف النهائي، المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم.