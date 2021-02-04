شوبير يعلن تشكيل الأهلي أمام الدحيل: مفاجآت كبرى

الخميس، 04-02-2021
06:54 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - ملامح تشكيل النادي الأهلي أمام الدحيل
القطري.
وقال "شوبير
" في برنامجه: التشكيل سيكون كالتالي : محمد الشناوي ، علي معلول ، أيوة أشرف ، بدر بانون ، محمد هاني حال كان جاهزا (وبديله بيكهام).
وأضاف: قد يلعب الأهلي بثلاثي في الارتكاز ، واحد فقط هو الذي حجز مكانه وهو حمدي فتحي ، في حال كانوا ثلاثة سيلعب بجانبه ديانج و والسولية ، أو واحد منهم فقط.
وأردف: في الأمام سيلعب طاهر محمد طاهر و قفشة والشحات و والتر بواليا.