بالأسماء.. الأهلي يطيح بـ 10 لاعبين بعد «نكسة» الدوري

الأحد، 31-07-2022
08:59 ص
كشفت وسائل إعلام رياصية عن عملية غربلة ستحدث في النادي الأهلي بعد التعادل مع المقاولين العرب وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على الدوري
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ونقل وسائل إعلام عن مصادر أن الأهلي سوف يستغني عن 10 لاعبين على الأقل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأوضحت المصادر أن اللاعبين المستغنى عنهم هم بدر بانون (الذي جرى بيعه بالفعل ) ، و ميكيسوني و بيرسي تاو ، و محمود وحيد، ومحمد محمود ، صلاح محسن ، و مصطفى شوبير ، محمود متولي ، علي لطفي ، كريم فؤاد .
وأصبح الفارق بين الأهلي و الزمالك المتصدر 5 نقاط ، بينما سيلعب الزمالك مع - بيراميدز الوصيف - ويمني الأهلي فوز بيراميدز ، حيث أنه حينها سيعود له أمل المنافسة على الدوري
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