"بادجى" يصدم مجلس الأهلى

الأحد، 01-11-2020
02:33 م
محمد عبد الحارس
قدم
أليو بادجي
مهاجم الأهلي، عروض للرحيل
لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، أبرزها نادي وادي
دجلة ونادي سيراميكا كليوباترا.
وعرض
نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة على المهاجم بالتعاقد
معه على سبيل الإعارة وتحمل قيمة عقده مع الأهلي، دون دفع مقابل مادي للأهلي.
وتوج
الأهلي بالدورى الخامس له على التوالى والـ 42 فى تاريخه، خلال اللقاء أمام
طلائع الجيش، والتى شهدت وجود خناق بين
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ومحمود عد المنعم صانع ألعاب
الأهلى.