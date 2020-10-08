«شوبير» يفتح النار ضد مجلس الأهلى

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، للاتفاق السعودي مقابل 800 ألف دولار فقط.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر اذاعة أون سبورت": "المقابل المادي لرحيل أزارو بدأ بعرض من النادي السعودي بـ400 ألف دولار ووصل 800 ألف دولار (700 قيمة الصفقة، بجانب 100 ألف دولار من قيمة الإعارة) بعد أن تعنت الأهلي وطلب زيادته، خاصة أن المبلغ قليل للغاية".

وتابع: "دي مش قيمة وليد أزارو خالص، كان يستحق أن يتم بيعه بمبلغ كبير، أزارو لاعب لا غنى عنه في الأهلي، وليد أزارو من أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى مصر والأهلي تحديدًا خلال الفترة الماضية، وكان لابد من بقائه داخل الفريق".