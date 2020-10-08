الخميس 08 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لهذه الأسباب .. محمد صلاح ينقذ رجل بلا مأوى

اعتراف صادم لـ"صابر محمد" يوقف تنفيذ الحكم لحظة إعدامه

بالمايوه.. صورة نادرة للرئيس السادات

شاهد.. ظهور تمساح ضخم في بحر شبين يثير الرعب

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك بشرط

البحوث الفلكية ترد على "دخول مصر حزام الزلازل"

صديق منصور الرقيبة يفجر مفاجأة عن اعتزاله

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في المملكة اليوم

أضعف 10 جوازات سفر في العالم نصفهم لدول عربية

تفاصيل مثيرة في فيديوهات "عنتيل الجيزة" مع 16 سيدة

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك بشرط

مرتضي-منصور
مرتضى منصور
 
الخميس، 08-10-2020 04:24 م محمد فضل

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه سيترك منصبه في النادي الأبيض في حالة واحدة فقط.
وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام، أنه سيرحل عن رئاسة الزمالك إذا طلب منه أعضاء الجمعية العمومية للنادي ذلك.
وأكمل: "عدا ذلك أنا مستمر في منصبي، ولن أرحل عن رئاسة الزمالك ومستمر رغم أنف اللجنة الأولمبية".
وكانت اللجنة الأولمبية، قررت إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده.
 

إقرأ ايضا

المستشار مرتضى منصور

"كاف" يتسلم قرار إيقاف مرتضى منصور

Hpl-sd-.d.

الزمالك يزف خبر سار لـ "زيزو" قبل مواجهة دجلة

525

أول قرار لـ "موسيمانى" قبل مواجهة بيراميدز

أخبار متعلقة

عواد

«عواد» يحسم مصيره مع الزمالك

كارتيرون

بدون راحة.. الزمالك يواصل استعداده للإنتاج الحربى

شكوى الجبلاية

3 شكاوى رسمية من "الجبلاية" ضد مرتضى منصور

مرتضى

هجوم جديد من "مرتضى منصور" ضد "الجنايني"

16227378401591275864

أول رد من "شوبير" على طلب الزمالك بعدم التعليق على مبارياته

مرتضي-منصور

مرتضى منصور يكشف عن رد شريف إكرامي حين عرض عليه الانضمام إلى الزمالك