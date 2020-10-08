مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك بشرط

الخميس، 08-10-2020
04:24 م
محمد فضل
قال مرتضى منصور
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
، إنه سيترك
منصبه في النادي الأبيض في حالة واحدة فقط.
وأوضح مرتضى منصور
خلال تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام،
أنه سيرحل عن رئاسة الزمالك
إذا طلب منه أعضاء الجمعية العمومية للنادي ذلك.
وأكمل: "عدا ذلك أنا مستمر في منصبي، ولن أرحل عن رئاسة
الزمالك
ومستمر رغم أنف اللجنة الأولمبية".
وكانت اللجنة الأولمبية، قررت إيقاف مرتضى منصور
عن مزاولة
النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزل
ه من منصبه كرئيس لنادي الزمالك
بالإضافة إلى
دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده.