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"الجبلاية" تزف خبرًا سار للقطبين

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الجبلاية
 
الجمعة، 09-10-2020 02:10 م محمد عبد الحارس

قال وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، إنه قد يتم تغيير مواعيد القيد والتي تم الكشف عنها مؤخرًا.
وأوضح "العطار" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أنه سيتم دراسة تعديل مواعيد القيد مراعاة لمصلحة الأندية المشاركة في أفريقيا، مؤكدًا أنه تواصل مع مسؤولي الاتحاد بخصوص هذا الأمر.
ويلتقي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربيان على الترتيب يومي 17، و18 أكتوبر ذهابا، و24 و24 من الشهر ذاته إيابا في مصر، فيما يواجه بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني يوم 20 أكتوبر، فيما يقام نهائي الكونفدرالية.
ولكن في حالة تأهل أي من فريقي الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال، ستقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر، مما قد يسبب أزمة للقطبين في قيد اللاعبين للموسم الجديد.

 

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