الإعلان عن 3 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وتونس

الأربعاء، 15-12-2021
12:39 م
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية ، فى كل مكان في تمام الساعة الخامسة
مساء إلى استاد “ 974 ” بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة
منتخب مصر
، أمام
تونس
فى نصف نهائي كأس العرب.
ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة
عبر 3 قنوات مجانية وهي “ بي إن سبورت
المفتوحة، والكاس القطرية ، أون تايم سبورت ” .
ويدخل منتخب مصر مباراة
اليوم أمام تونس
، رافعا شعار لا بديل عن الفوز من
أجل السير بخطى ثابتة نحو المباراة
النهائية وحصد لقب بطولة كأس العرب.
وفي الإطار ذاته، يرى كارلوس كيروش
مدرب منتخب مصر
أن مباراة
الفراعنة ضد تونس
اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب
والمقامة في قطر ستكون صعبة على الطرفين.
وقال كيروش: "أنا سعيد جدًا بوجودي في هذه المرحلة من دور الأربعة
للبطولة، نحن سعداء أن نكون جزءًا من هذه المباراة
أمام تونس
، نأمل أن نقدم عرضًا
جيدًا لمحبي كل كرة القدم".