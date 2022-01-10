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تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا

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الإثنين، 10-01-2022 12:23 م

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على التشكيل المتوقع للفراعنة الكبار فى مباراة نيجيريا.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب نيجيريا فى تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء فى إفتتاحية منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا.
ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب نيجيريا على النحو التالي:
محمد الشناوي فى حراسة المرمى واحمد أبوالفتوح وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وأكرم توفيق فى خط الدفاع وعبدالله السعيد وحمدى فتحى ومحمد النني فى منتصف الميدان وفى خط الهجوم عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.
وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلى

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
 

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