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المصري يتوعد الزمالك بهزيمة ساحقة قبل ساعات من المباراة

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الإثنين، 24-05-2021 02:08 م
علق محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، على مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية: “ مباراة الزمالك والمصري اليوم مباراة مهمة وقوية جدا، والجميع يترقبها دائما، ونتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد يليق بإسم فريقين كبيرين مثل الزمالك والمصري”.
وأضاف : “ أعد جمهور المصري البورسعيدي بتقديم مباراة جيدة اليوم واقتناص الثلاث نقاط، لأن الفوز وتحقيق العلامة الكاملة بالمباراة اليوم سيفرق مع الفريق بشكل كبير”.
 وأكمل : “ نحن وضعنا الفريق في مكانه معينة ولن نتنازل عنها،  ووضعنا خطة جيدة قبل انطلاق هذا الموسم،  وكان بدايتها التعاقد مع مدير فني كبير ومميز مثل علي ماهر، وعملنا على تكوين فريق جيد وحرصنا على الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق مع تدعيم الفريق بصفقات قوية جدا، وكان لنا هدف معين نسعى لتحقيقه وهو تواجد فريق المصري البورسعيدي بمكان يليق به وهو التواجد في المربع الذهبي ، بالإضافة للمنافسة والتخطيط لحصد بطولة كأس مصر”.
 

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