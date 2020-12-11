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الكاميرا فضحتهم.. هؤلاء الأربعة اعتدوا على أيمن يونس

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الكاميرا فضحتهم.. هؤلاء الأربعة اعتدوا على أيمن يونس
 
الجمعة، 11-12-2020 04:10 م الطيب حسين
فضحت كاميرات المراقبة 4 أشخاص اعتدوا على أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك اليوم الجمعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية مرتكبي الحادث.

واعتدى أشخاص على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، عقب خروجه من صلاة الجمعة في بمنطقة 6 أكتوبر.

وقال مصدر أمني إن 4 اشخاص وراء ارتكاب الواقعة وجاري ضبطهم، بحسب "المصري اليوم".

وذكر أنه بعد تفريغ كاميرات المحلات التجارية الموجودة في مكان الحادث تبين أن 4 أشخاص قاموا بإلقاء الطوب والحجارة على أيمن يونس أثناء تواجده في السيارة، ما تسبب في إصابته وتحطيم زجاج السيارة.

 

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