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لاعب الزمالك بعد إصابته بالسرطان:«محدش بيسأل فيا»

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الزمالك
 
السبت، 21-11-2020 12:04 م المصريون

روى سعد محمد، لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان، عن تفاصيل المأساة التي يمر بها، وتجاهله من قبل النادي ولاعبيه والمسؤولين في وزارة الشباب والرياضة.
 وقال سعد محمد في تصريحات تلفزيونية: " علاجي في سنة ونصف من السرطان بتكاليف باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج بـ"30 ألف" جنيه".
وأضاف: " الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان رغم تقديمي تقرير شامل، وإسماعيل يوسف هو الوحيد الذي تدخل من الزمالك لمساعدتي في رحلة علاجي".
وأتم: " شيكابالا وطارق حامد تواصلان معي من الزمالك ودلوقتي "محدش بيسأل فيا، توقعت تواصل الدكتور أشرف صبحي معي لحل أزمتي الصحية".
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطفهم مع "سعد" مطالبين النادي بدعمه في رحلة العلاج ومساندته من قبل اللاعبين.


 

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