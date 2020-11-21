التشكيل المتوقع للزمالك أمام نادي مصر بالكأس

السبت، 21-11-2020
01:29 م
أمير سعد
استقر البرتغالي جايمي باتشكو المدير
الفني للزمالك، على تشكيل فريقه أمام نظيره نادي مصر، في المباراة التي ستجمع بينهما
في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات
دور الثمانية لبطولة كأس مصر
.
ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جايمي باتشيكو
مباراة الزمالك
بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء
- محمد عبد الغني - أحمد عيد.
خط الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف
أوباما - محمد أوناجم - محمود شيكابالا.
خط الهجوم: كاسونجو.