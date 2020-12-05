«باتشيكو» يطلب رحيل ثنائي الزمالك

أبلغ البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رغبته في رحيل عدد من لاعبي الفريق الأبيض.

وطلب «باتشيكو» رحيل الثنائي كريم بامبو، ومصطفي فتحي، وذلك عقب جلسته مع لجنة الكرة بالزمالك ومطالبته برحيل أكثر من لاعب في الفريق الأبيض .

وأكد المصدر أن تواجد احمد الشيخ سيعني رحيل مصطفي فتحي عن صفوف الفريق الأبيض ، كما أن بامبو لايستطيع إثبات جدارته حتي الآن بالتواجد في الفريق الأبيض .

ويسعي الزمالك لتسويق اللاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية وفي حالة فشله في ذلك فسيكون هذا الأمر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

