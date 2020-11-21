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قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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بث مباشر.. مباراة الزمالك ونادي مصر في الكأس
زمالك
السبت، 21-11-2020
07:19 م
أحمد سالم
يقدم موقع المصريون
بث مباشر
لجميع المباريات الهامة في العالم.
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بث مباشر
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الزمالك
ونادي مصر في كأس مصر.
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بث مباشر
الزمالك
نادى مصر
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