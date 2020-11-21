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بث مباشر.. مباراة الزمالك ونادي مصر في الكأس

الزمالك وأسوان
زمالك
 
السبت، 21-11-2020 07:19 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع المباريات الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك ونادي مصر في كأس مصر. 

شاهد البث من هنا
 

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