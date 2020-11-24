الكاف يعلن شرط تأجيل نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بعد تزايد الإصابات

الثلاثاء، 24-11-2020
03:31 م
المصريون
ساعة بعد أخرى يتم اكتشاف لاعبين جُدد في
الأهلي والزمالك
، بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يهدد الفريقين باستكمال المشوار
وخوض المواجهة في نهائي
دوري أبطال إفريقيا.
وفي ظل تزايد أعداد المصابين في صفوف
اللاعبين، بدأ البعض يتساءل عن إمكانية تأجيل
المباراة النهائي
ة بين الأهلى
والزمالك
بسبب ارتفاع عدد إصابات
كورونا داخل الفريقين عقب إصابة وليد سليمان
ومحمود كهربا وصالح جمعة نجوم الأحمر بالفيروس ، وفى المقابل إصابة محمود الونش
لاعب الزمالك
والمدرب مدحت عبدالهادي .
وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي الخاصة
بإمكانية تأجيل
أى مباراة فى نهائي
ات دوري الأبطال إلى عدم توافر 11 لاعبا بجانب 4
لاعبين فقط احتياطى وفى حال عدم توافر هذا العدد يتم تأجيل
اللقاء .
وقالت مصادر رياضية، إن المؤشرات حتى الآن
تؤكد خوض الفريقين للمباراة دون أى تأجيل
نتيجة توافر مجموعة من البدائل لكل فريق
تسمح له بخوض المباراة.
وينتظر الجميع اللقاء المرتقب بين الأهلي
والزمالك
في نهائي
أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة
التاسعة مساءًا، حيث تتجه الأنظار في هذا الوقت إلى استاد القاهرة الدولي.