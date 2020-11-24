الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد قوي من "صلاح" يعد اتهامه بهذا الأمر

إنشاء شركة مصرية لصناعات السكك الحديد

ديفيد جيمس يعلن عن موعد انضمام «صلاح» إلى ريال مدريد

دفاع غريب من نجيب ساويرس عن محمد رمضان

رسالة عزاء مؤثرة من أمير الكويت بشأن هؤلاء

الكاف يعلن شرط تأجيل نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بعد تزايد الإصابات

لن تصدق.. ولادة توأم الفرق بينهما عامين

رد قاسي من الصين علي تصريحات بابا الفاتيكان بخصوص " الإيجور "

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة بيكهام بكورونا قبل لقاء القمة

بعدما ورَّط محمد رمضان.. حمد المزروعي يكشف كواليس الصورة

ADS
 

الكاف يعلن شرط تأجيل نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بعد تزايد الإصابات

198703
الكاف
 
الثلاثاء، 24-11-2020 03:31 م المصريون

ساعة بعد أخرى يتم اكتشاف لاعبين جُدد في الأهلي والزمالك، بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يهدد الفريقين باستكمال المشوار وخوض المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفي ظل تزايد أعداد المصابين في صفوف اللاعبين، بدأ البعض يتساءل عن إمكانية تأجيل المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل الفريقين عقب إصابة وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة نجوم الأحمر بالفيروس ، وفى المقابل إصابة محمود الونش لاعب الزمالك والمدرب مدحت عبدالهادي .
وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي الخاصة بإمكانية تأجيل أى مباراة فى نهائيات دوري الأبطال إلى عدم توافر 11 لاعبا بجانب 4 لاعبين فقط احتياطى وفى حال عدم توافر هذا العدد يتم تأجيل اللقاء .
وقالت مصادر رياضية، إن المؤشرات حتى الآن تؤكد خوض الفريقين للمباراة دون أى تأجيل نتيجة توافر مجموعة من البدائل لكل فريق تسمح له بخوض المباراة.
وينتظر الجميع اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساءًا، حيث تتجه الأنظار في هذا الوقت إلى استاد القاهرة الدولي.
 

إقرأ ايضا

100-024939-corona-virus-infects-mohamed-salah-friend_700x400

رد قوي من "صلاح" يعد اتهامه بهذا الأمر

GettyImages-1229443051

ديفيد جيمس يعلن عن موعد انضمام «صلاح» إلى ريال مدريد

16169827901573767448

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة بيكهام بكورونا قبل لقاء القمة

أخبار متعلقة

1-1307762

الكاف يزف بشرى سارة لـ مرتضى منصور

مرتضى

قرار جديد من القضاء الإدارى بشأن طعن مرتضى منصور

ارشيف

تقارير مغربية : جاساما حكمًا للزمالك والرجاء.. ورضوان جيد للنهائي

ارشيف

مراكز جديدة للقطبين بالتصنيف العالمي

دوري أبطال إفريقيا

فاروق جعفر: قرار الاتحاد الإفريقي ليس فى صالح القطبين

ارشيف

كلاكيت تانى مرة تأجيل موقعة الزمالك والرجاء والنهائى 27 نوفمبر