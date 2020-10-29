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كلاكيت تانى مرة تأجيل موقعة الزمالك والرجاء والنهائى 27 نوفمبر

ارشيف
كاف
 
الخميس، 29-10-2020 02:39 م محمد عبد الحارس
أكدت صحيفة المنتخب المغربية، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى يوم 3 نوفمبر المقبل، بدلا من يوم 1 من الشهر ذاته. وأوضحت الصحيفة، أن المباراة ستقام على ستاد برج العرب في الإسكندرية، بعدما كان مقررا إقامتها في ستاد القاهرة. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأفريقي قام بالاتفاق مع الجانب المصري على خوض المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن الرجاء المغربى أعلن وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه وهو ما دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل اللقاء للمرة الثانية على التوالى.
 

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