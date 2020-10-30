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فاروق جعفر: قرار الاتحاد الإفريقي ليس فى صالح القطبين

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
 
الجمعة، 30-10-2020 12:42 ص المصريون ـ متابعات
أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن تأجيل لقاء الرجاء المغربي ليس فى صالح القلعة البيضاء على الإطلاق، مشددًا على أن ما يحدث لا يليق بالاتحاد الأفريقي.
وقال جعفر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "من المفترض أن يعطي الاتحاد الأفريقي درسًا للجميع فى الانضباط والالتزام بالمواعيد لأن ما يحدث ليس ما يقنع على الإطلاق، الزمالك يستعد للمباراة ومن ثم يحدث تأجيل قبل الموعد بيومين فقط".
 وأضاف: "لو كان فريق مصري طلب التأجيل أعتقد أن الاتحاد الأفريقي لن يوافق، وقرار التأجيل ليس فى صالح القطبين".
 

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