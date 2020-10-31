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تقارير مغربية : جاساما حكمًا للزمالك والرجاء.. ورضوان جيد للنهائي

ارشيف
ارشيف
 
السبت، 31-10-2020 12:07 م محمد عبد الحارس
كشفت تقارير مغربية، إسناد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الأربعاء القادم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة، للحكم الجامبي بكاري جاساما ووفقا لموقع le360 المغربي، فإن المباراة النهائية سيتم إسنادها إلى الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، في حال تأهل الزمالك لمواجهة الأهلي لخوض مباراة النهائي في مصر.
وكان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء، في مواجهة الذهاب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بمعلب محمد الخامس بالدار البيضاء.
 

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