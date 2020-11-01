قرار جديد من القضاء الإدارى بشأن طعن مرتضى منصور

الأحد، 01-11-2020
02:04 م
محمد عبد الحارس
قررت محكمة القضاء الإدارى خلال جلستها المنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل
جلسة
مرتضى منصور لـ 22 نوفمبر للإطلاع وتقديم المستندات.
وكانت
اللجنة الأولمبية قررت برئاسة هشام حطب، إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك
4 أربعة أعوام
عن مزاولة آى نشاط رياضى، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد تلقى اللجنة الأولمبية عدة شكاوى
من أطراف مختلفة.
واختصم
مرتضى فى دعواه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومدير
مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
يذكر
أن محكمة القضاء الإدارى أجلت الدعوى من يوم 18 أكتوبر الماضى لليوم الأحد الأول من
نوفمبر.
كانت
لجنة التسوية باللجنة الأولمبية قررت منذ أيام ببطلان لائحة الزمالك
، وما ترتب عليها
من قرارات، واستأنف الزمالك
ضد القرار لإيقافه.