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شوبير: أزمة كبرى بين الأهلي واتحاد الكرة تنتظر قرار الفيفا هذه تفاصيلها

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شوبير
Native
الأحد، 22-08-2021 04:00 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة.
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “اون سبورت اف ام” أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرفض إرسال لاعبي الفريق للمشاركة مع المنتخب الأول في بطولة كأس العرب والتي ستقام في ديسمبر المقبل في قطر.
وأضاف شوبير أن الأهلي سيرفض الأمر خاصة في ظل مشاركة الفريق في نفس التوقيت في كأس العالم للأندية، مشددا أن الأهلي يرغب في تحقيق إنجاز كبير من خلال المشاركة.
وتابع شوبير أن الأهلي يرغب في تحقيق نتيجة أفضل مما حقق الموسم الماضي بالوصول للمركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية.
وأكمل شوبير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يدرس إمكانية تأجيل مباريات كأس العالم للأندية خاصة وأن كأس العرب تقام تحت رعاية الفيفا.
وتابع أن التأجيل سيحل عددا من الأزمات أبرزها عدم مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب الأول.
 

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