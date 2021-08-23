الأهلي يعلن عن مبلغ خيالي لبيع محمد الشناوي لهذا النادي

الإثنين، 23-08-2021
10:21 ص
قال مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق إن مسئولي النادي الأهلي وضعوا شروطاً مالية كبيرة للغاية من أجل الاستغناء عن محمد الشناوي
حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف مجدى عبد الغنى عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، أن القلعة الحمراء طلبت 10 ملايين دولار للاستغناء عن الحارس الدولي الصيف الجاري.
وكشف مجدى عبد الغنى أن الأهلي وضع هذا الشرط التعجيزي حتى لا يرحل الحارس بسبب حاجة الفريق لجهوده وإذا ما وافق أي نادً خليجي أو أوروبي على دفع الملايين العشرة سيكون وقتها الأهلي قد حقق مكسبا ماليا تاريخيا من وراء بيع
الحارس الأفضل حالياً في مصر وأفريقيا.
وكشف مجدى عبد الغنى أن الشناوي ارتبط إسمه الفترة الماضية بعروض كثيرة من الخليج وتحديداً من السعودية عبر بوابة ناديي النصر والهلال وأخرى من أسبانيا وإيطاليا.