الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

هل يمكن أن تمتلك المملكة العربية السعودية فريق كرة قدم كبير في الخارج؟

ADS
 

الأهلي يعلن عن مبلغ خيالي لبيع محمد الشناوي لهذا النادي

images (2)
محمد الشناوى
Native
الإثنين، 23-08-2021 10:21 ص

قال مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق إن مسئولي النادي الأهلي وضعوا شروطاً مالية كبيرة للغاية من أجل الاستغناء عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف مجدى عبد الغنى عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، أن القلعة الحمراء طلبت 10 ملايين دولار للاستغناء عن الحارس الدولي الصيف الجاري.
وكشف مجدى عبد الغنى أن الأهلي وضع هذا الشرط التعجيزي حتى لا يرحل الحارس بسبب حاجة الفريق لجهوده وإذا ما وافق أي نادً خليجي أو أوروبي على دفع الملايين العشرة سيكون وقتها الأهلي قد حقق مكسبا ماليا تاريخيا من وراء بيع الحارس الأفضل حالياً في مصر وأفريقيا.
وكشف مجدى عبد الغنى أن الشناوي ارتبط إسمه الفترة الماضية بعروض كثيرة من الخليج وتحديداً من السعودية عبر بوابة ناديي النصر والهلال وأخرى من أسبانيا وإيطاليا.
 

إقرأ ايضا

Et-Yjp7WgAAxeD5

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

1

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

sport-20210822-020012-536628

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

أخبار متعلقة

الشناوي-1-1280x1000

صدمة لجماهير الأهلي..صفقة تاريخية مع الهلال السعودي بطلها محمد الشناوي

مباراة-الاهلى-وسيراميكا-714miqa2otaf9iq2q4v39tym0at8btjn957vavrbc2z

الأهلي يكتسح سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف نظيفة

الأهلي-ضد-سيراميكا-1024x640

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في أول لقاء بعد تصدره الدوري

Capture

«أفشة» يثير الجدل بسبب أكله على عربة فول (فيديو)

received_1951727461647926-606dd21b89ea1

نادٍ سعودي يقدم عرضًا لضم مهاجم الأهلي

2021_6_26_23_37_10_561

الأهلي يتصدر الدوري بعد فوزه على وادي دجلة 2-1